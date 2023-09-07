За всі напади має бути відповідальність: ООН відреагувала на удар РФ по Костянтинівці
Генеральний секретар ООН Антонію Гутерреш вважає, що за всі напади на Україну РФ має понести відповідальність.
Про це на пресбрифінгу заявив заступник речника генсека Фарахан Гак.
Він зазначив, що з точки зору генерального секретаря, “очевидно, що міжнародне гуманітарне право та міжнародне право в галузі прав людини має поважатися”.
– Але, безумовно, генеральний секретар вважає, що за всі такі напади має бути відповідальність, – наголосив він.
У свою чергу гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун приголомшена ракетною атакою Росії на людний ринок у Костянтинівці Донецької області і зазначає, що цей та інші удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.
– Я приголомшена звісткою про низку ударів, що сьогодні вкотре призвели до загибелі людей та руйнувань у різних районах України. Унаслідок ганебного удару кілька годин тому на людному ринку у Костянтинівці на Донеччині постраждали мирні мешканці цієї зруйнованої війною громади. Загинули або отримали поранення десятки дорослих і дітей, – заявила Браун.
Вона зауважила, що це сумний день для України, проте трагедія у Костянтинівці є лише одним із прикладів страждань, які спричиняє вторгнення Росії для мирних мешканців по всій країні.
У цьому контексті координаторка ООН нагадала, що 6 вересня через удари РФ були пошкоджені домівки та школа у Запоріжжі, а також портова та зернова інфраструктура в Одеській області на Півдні країни.
– Умисне спрямування ударів по цивільних особах чи цивільних об’єктах або завдання ударів, що спричиняють непропорційно велику шкоду цивільному населенню або цивільним об’єктам, є воєнним злочином. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права має бути забезпечено. Народ України потребує припинення цього жорстокого знищення, – наголосила вона.
Нагадаємо, що удень 6 вересня війська РФ обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого 17 осіб загинули та 32 дістали поранення
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