Мощная бронепробиваемость: эксперт о снарядах с обедненным ураном
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который среди прочего войдут боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Такие снаряды имеют большую скорость после выпуска и способны пробить броню российского танка с большого расстояния.
Украина получит 120-мм боеприпасы с обедненным ураном. Сами же танки должны прибыть к нам в ближайшие недели.
Еще в начале 2023 года Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину, а США это сделают впервые.
Что такое снаряды с обедненным ураном?
Подполковник запаса ВСУ и экс-командир танкового батальона Николай Саламаха в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, что это оперенные бронебойные подкалиберные снаряды, которые разрабатывались и изготавливались в течение последних 50 годов в нескольких странах.
Речь идет о Советском Союзе, Великобритании, США и еще нескольких странах.
— Россия на территории Украины применяет снаряды Свинец-1 советской разработки и производства. Мы используем снаряды британского производства с сердечниками из обедненного урана, а когда получим танки Abrams, мы также получим снаряды из обедненного урана американского производства, — сказал Саламаха.
Он пояснил, что снаряды из обедненного урана очень мощные по своей бронепробиваемости.
Кроме того, он назвал еще несколько важных моментов:
- Первое. Уран — это пирофорное вещество. Когда уран нагревается до температуры более 300 градусов, он загорается.
- Второе. При проникновении через броню абсолютно все бронебойные подкалиберные сердечники ущемляются броней, в них возникает внутреннее напряжение и деформация. После того, как они попадают в забронированное пространство, такие снаряды под действием внутренних сил разрываются на большое количество осколков. Происходит поражение аппаратуры и личного состава осколками, а также обломками брони, которые откололись с внутренней стороны броневой плиты.
Саламаха добавил, что при этом уран еще загорается, поскольку происходит зажигание всего, что способно гореть внутри боевого отделения танка или какой-то другой бронированной машины.
Эксперт также отметил, что все тяжелые металлы чрезвычайно токсичны и их нельзя трогать руками или употреблять. В то же время, радиоактивные способности обедненного урана преувеличены и, по его словам, “на десятом плане”.
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