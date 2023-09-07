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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мощная бронепробиваемость: эксперт о снарядах с обедненным ураном

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который среди прочего войдут боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Такие снаряды имеют большую скорость после выпуска и способны пробить броню российского танка с большого расстояния.

Украина получит 120-мм боеприпасы с обедненным ураном. Сами же танки должны прибыть к нам в ближайшие недели.

Еще в начале 2023 года Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину, а США это сделают впервые.

Что такое снаряды с обедненным ураном?

Подполковник запаса ВСУ и экс-командир танкового батальона Николай Саламаха в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, что это оперенные бронебойные подкалиберные снаряды, которые разрабатывались и изготавливались в течение последних 50 годов в нескольких странах.

Речь идет о Советском Союзе, Великобритании, США и еще нескольких странах.

— Россия на территории Украины применяет снаряды Свинец-1 советской разработки и производства. Мы используем снаряды британского производства с сердечниками из обедненного урана, а когда получим танки Abrams, мы также получим снаряды из обедненного урана американского производства, — сказал Саламаха.

Он пояснил, что снаряды из обедненного урана очень мощные по своей бронепробиваемости.

Кроме того, он назвал еще несколько важных моментов:

  • Первое. Уран — это пирофорное вещество. Когда уран нагревается до температуры более 300 градусов, он загорается.
  • Второе. При проникновении через броню абсолютно все бронебойные подкалиберные сердечники ущемляются броней, в них возникает внутреннее напряжение и деформация. После того, как они попадают в забронированное пространство, такие снаряды под действием внутренних сил разрываются на большое количество осколков. Происходит поражение аппаратуры и личного состава осколками, а также обломками брони, которые откололись с внутренней стороны броневой плиты.

Саламаха добавил, что при этом уран еще загорается, поскольку происходит зажигание всего, что способно гореть внутри боевого отделения танка или какой-то другой бронированной машины.

Эксперт также отметил, что все тяжелые металлы чрезвычайно токсичны и их нельзя трогать руками или употреблять. В то же время, радиоактивные способности обедненного урана преувеличены и, по его словам, “на десятом плане”.

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Война в Украине, США, Танки для Украины, Уран
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