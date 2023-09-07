РФ будет наращивать производство Шахедов для атак осенью и зимой — Игнат
Украина готовится ко всем возможным сценариям осенью и зимой, однако, вероятно, что РФ будет использовать больше дронов-камикадзе типа Шахед собственного производства.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Стоит ожидать, что враг не откажется от своих намерений бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование старых советских ракет, таких как Х-22, возможно, С-300, для ударов по прифронтовым территориям, — спрогнозировал он.
А высокоточные дальнобойные ракеты, по его мнению, РФ может использовать для ударов вглубь нашей территории.
— Но все же враг, вероятно, больше сосредоточит внимание на производстве беспилотников типа Шахед. Будет наращивать количество именно этих дронов для атак по нашей инфраструктуре. Вот таких возможных сценариев следует ожидать и соответственно искать средства противодействия, — подытожил Игнат.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 561-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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