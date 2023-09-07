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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Новый пакет помощи от США и обстрел Константиновки: 561-й день войны

Новый пакет помощи от США и обстрел Константиновки: 561-й день войны
7 сентября, 0:39

Группа ударных БпЛА направляется в Измаильский район — Воздушные Силы

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что группа ударных БпЛА из акватории Черного моря направляется в Измаильский район.

7 сентября, 0:34

В Сумах прозвучали взрывы — СМИ

В СМИ сообщают о взрывах в Сумах.

7 сентября, 0:32

На Сумщине ракетная опасность — Воздушные Силы ВСУ

В Сумской области ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

7 сентября, 0:14

В Одесской области есть угроза применения Шахедов — СМИ

В пабликах пишут, что есть угроза применения Шахедов на юге Одесской области.

7 сентября, 0:09

В Херсонской области угроза применения врагом ударных БпЛА

В Херсонской области есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

— В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие, — говорится в сообщении.

7 сентября, 0:02

В Черное море на боевое дежурство РФ вывела надводный ракетоноситель

РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, на борту которого может находиться восемь крылатых ракет типа Калибр.

Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

— Снова под вечер в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Фрегат “адмирал Эссен” может быть снаряжен 8 ракетами типа Калибр, — говорится в сообщении.

Война в Украине, Російська агресія
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Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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