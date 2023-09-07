Новый пакет помощи от США и обстрел Константиновки: 561-й день войны

7 сентября, 0:02

В Черное море на боевое дежурство РФ вывела надводный ракетоноситель

РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, на борту которого может находиться восемь крылатых ракет типа Калибр.

Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.