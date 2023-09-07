Новый пакет помощи от США и обстрел Константиновки: 561-й день войны
Группа ударных БпЛА направляется в Измаильский район — Воздушные Силы
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что группа ударных БпЛА из акватории Черного моря направляется в Измаильский район.
В Сумах прозвучали взрывы — СМИ
В СМИ сообщают о взрывах в Сумах.
На Сумщине ракетная опасность — Воздушные Силы ВСУ
В Сумской области ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В Одесской области есть угроза применения Шахедов — СМИ
В пабликах пишут, что есть угроза применения Шахедов на юге Одесской области.
В Херсонской области угроза применения врагом ударных БпЛА
В Херсонской области есть угроза применения врагом ударных БпЛА.
Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.
— В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие, — говорится в сообщении.
В Черное море на боевое дежурство РФ вывела надводный ракетоноситель
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, на борту которого может находиться восемь крылатых ракет типа Калибр.
Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.
— Снова под вечер в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Фрегат “адмирал Эссен” может быть снаряжен 8 ракетами типа Калибр, — говорится в сообщении.
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова