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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ нарощуватиме виробництво Шахедів для атак восени та взимку – Ігнат

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Україна готується до всіх можливих сценаріїв восени та взимку, проте, ймовірно, що РФ використовуватиме більше дронів-камікадзе типу Шахед власного виробництва.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх намірів бити в осінньо-зимовий період по певних об’єктах критичної інфраструктури. Можливе використання старих радянських ракет, таких як Х-22, можливо, С-300, для ударів по прифронтових територіях, – спрогнозував він.

А високоточні далекобійні ракети, на його думку, РФ може використовувати для ударів вглиб нашої території.

– Але все ж таки ворог, ймовірно, більше зосередить увагу на виробництві безпілотників типу Шахед. Нарощуватиме кількість саме цих дронів для атак по нашій інфраструктурі. От таких можливих сценаріїв варто очікувати і  відповідно шукати засоби протидії, – підсумував Ігнат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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