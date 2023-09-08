Контрнаступление ВСУ может привести к успехам в 2023 году — ISW

Силы обороны Украины во время контрнаступления на Юге страны успешно истощают силы российских оккупантов и могут достичь значительных успехов до конца 2023 года. При этом следующие серии оборонительных позиций РФ продолжают создавать проблемы для продвижения ВСУ.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Успехи ВСУ на Бахмутском и Запорожском направлениях

Геолоцированные кадры от 7 сентября показывают, что украинские бойцы продвинулись дальше на северо-запад от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

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– Известный российский военкор заявил, что ВСУ добились дальнейшего продвижения в этом районе, а другие блогеры утверждали, что 6 сентября украинские силы временно продвинулись к северо-западной окраине Вербового, что, вероятно, указывает на дальнейшее недавнее наступление наших военных на северо-запад от населенного пункта, – говорится в публикации.

На спутниковых снимках, сделанных 6 сентября, видны листья на деревьях, пылающие примерно в километре к северо-западу от Вербового, что позволяет предположить, что войска РФ ведут огонь по наступающим в этом районе силам ВСУ.

Также кадры с геопривязкой, опубликованные 7 сентября, показывают, что Силы обороны достигли незначительных успехов к северо-западу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные достигли успехов к югу от Бахмута и в районе Работино и Вербового на западе Запорожской области.

Прогнозы военной разведки США и украинского эксперта

Директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) Трент Мол заявил 6 сентября в интервью журналу The Economist, что существует “реальная вероятность” того, что ВСУ прорвут всю российскую оборону на Юге Украины до конца 2023 года. Тогда как украинский источник предположил, что следующие оборонительные позиции оккупантов слабее, чем те, которые ВСУ прорвали ранее.

Как заявил 4 сентября бывший командир украинского батальона Айдар Евгений Дикий, на этих российских оборонительных позициях уже идут бои, но ВСУ их еще не прорвали. Он также отметил, что минные поля перед будущей оборонительной линией РФ не непрерывные, что соответствует предыдущим заявлениям украинской стороны о том, что ВСУ уже продвинулись через самые плотные минные поля.

Также Дикий заявил, что третий оборонительный рубеж РФ на Юге Украины состоит в основном из командных пунктов, пунктов связи и складов и в основном выступает как линия поддержки российских оборонительных позиций дальше на север.

Он утверждал, что войска РФ не смогут сдержать наступление ВСУ на этой третьей линии оборонительных позиций врага, имея в виду, что окончательный прорыв нынешней российской оборонительной линии будет иметь решающее значение в оперативном отношении.

Вместе с тем в военной американской разведке считают, что основная часть российских подкреплений развернута на третьем оборонительном эшелоне, что противоречит предположению Дикого о том, что эти позиции имеют лишь вспомогательный характер, говорится в отчете.

Наступление ВСУ может привести к успехам до конца года

В Институте изучения войны отмечают, что следующая серия российских оборонительных позиций может оказаться слабее, менее заминированной и менее укомплектованной, чем та оборонительная линия, которую прорвали украинские войска.

— Однако российская оборона не является однородной по всему фронту на Юге Украины, и оценки силы следующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта, — отмечается в публикации.

В ISW добавляют, что украинские военные добиваются тактических успехов и успешно истощают российские обороняющиеся силы, и аналитики продолжают оценивать, что контрнаступление ВСУ “может привести к оперативным успехам в 2023 году, но следующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил и на отдельных участках могут быть прочно удержаны”.

Ключевые выводы ISW:

Войска РФ в ночь с 6 на 7 сентября устроили еще одну масштабную атаку беспилотниками Shahed-136/131 на Сумскую и Одесскую области Украины.

Власти Московской области задержали командующего 1 армией противовоздушной и противоракетной обороны специального назначения по обвинению во взяточничестве и коррупции на фоне продолжающихся и усиливающихся атак беспилотников на Москву.

Войска РФ продолжили наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, на Бахмутском направлении, на линии Авдеевка — Донецк и в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных продвижений 7 сентября не было.

Прорыв ВСУ первой линии обороны оккупантов

Напомним, этим летом ВСУ усилили наступление в Запорожской области. Бои идут, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Как утверждают отдельные СМИ, нашим защитникам удалось прорвать первую линию обороны российских оккупантов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщал, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% — на вторую и третью линии.

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