Контрнаступ ЗСУ може призвести до успіхів у 2023 році – ISW

Сили оборони України під час контрнаступу на Півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів і можуть досягти значних успіхів до кінця 2023 року. Водночас наступні оборонні позиції РФ продовжують створювати проблеми для просування Збройних сил.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському та Запорізькому напрямках

Геолоковані кадри від 7 вересня показують, що українські бійці просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.

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– Відомий російський військкор заявив, що ЗСУ домоглися подальшого просування в цьому районі, а інші блогери стверджували, що 6 вересня українські сили тимчасово просунулися до північно-західної околиці Вербового, що, ймовірно, вказує на подальший недавній наступ наших військових на північний захід від населеного пункту, – йдеться у публікації.

На супутникових знімках, зроблених 6 вересня, видно листя на деревах, що палало приблизно за кілометр на північний захід від Вербового, що дозволяє припустити, що війська РФ ведуть вогонь по силах ЗСУ, що наступають у цьому районі.

Також кадри з геоприв’язкою, опубліковані 7 вересня, показують, що Сили оборони досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові досягнули успіхів на південь від Бахмута та в районі Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

Прогнози військової розвідки США та українського експерта

Директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) Трент Мол заявив 6 вересня в інтерв’ю журналу The Economist, що існує “реальна ймовірність” того, що ЗСУ прорвуть усю російську оборону на Півдні України до кінця 2023 року. Українське джерело припустило, що майбутні оборонні позиції окупантів слабші, ніж ті, які ЗСУ прорвали раніше.

Як заявив 4 вересня колишній командир українського батальйону Айдар Євген Дикий, на цих російських оборонних позиціях вже точаться бої, але ЗСУ їх ще не прорвали. Він також зазначив, що мінні поля перед наступною оборонною лінією РФ не є безперервними, що відповідає попереднім заявам української сторони про те, що ЗСУ вже просунулися через найщільніші мінні поля.

Також Дикий заявив, що третій оборонний рубіж РФ на Півдні України складається в основному з командних пунктів, пунктів зв’язку та складів і виступає переважно як лінія підтримки російських оборонних позицій далі на північ.

Він стверджував, що війська РФ не зможуть стримати наступ ЗСУ на третій лінії оборонних позицій ворога, маючи на увазі, що остаточний прорив нинішньої російської оборонної лінії матиме вирішальне значення в оперативному значенні.

Разом з тим у військовій американській розвідці вважають, що основна частина російських підкріплень розгорнута на третьому оборонному ешелоні, що суперечить припущенню Дикого про те, що ці позиції мають лише допоміжний характер, йдеться у звіті.

Наступ ЗСУ може призвести до успіхів до кінця року

В Інституті вивчення війни зазначають, що наступна серія російських оборонних позицій може виявитися слабшою, менш замінованою та менш укомплектованою, ніж та оборонна лінія, яку прорвали українські війська.

– Однак російська оборона не є однорідною по всьому фронту на Півдні України, а оцінки сили наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією, яка базується на обмеженій інформації з невеликих ділянок фронту, – зазначається в публікації.

В ISW додають, що українські військові домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують російські сили, що обороняються, і аналітики продовжують оцінювати, що контрнаступ ЗСУ “може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні лінії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані”.

Ключові висновки ISW:

Війська РФ у ніч із 6 на 7 вересня влаштували ще одну масштабну атаку безпілотниками Shahed-136/131 на Сумську та Одеську області України.

Влада Московської області затримала командувача 1 армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі атак безпілотників на Москву, що продовжуються і посилюються.

Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка – Донецьк та в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених просувань 7 вересня не було.

Прорив ЗСУ першої лінії оборони окупантів

Нагадаємо, цього літа ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області. Бої йдуть, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Як стверджують окремі ЗМІ, нашим захисникам удалося прорвати першу лінію оборони російських окупантів.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляв, що російські загарбники витратили 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю лінії.

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