Закрепляются на рубежах: ВСУ продвинулись южнее Работино и Бахмута

Силы обороны в ходе контрнаступательных действий за последние сутки имели успехи на двух направлениях — Бахмутском и Мелитопольском.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в частности, на Мелитопольском направлении украинские войска имели успех в районах южнее Работино, а на Бахмутском — южнее города Бахмут.

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ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, добавил спикер Генштаба.

Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Military Media Center

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