Закрепляются на рубежах: ВСУ продвинулись южнее Работино и Бахмута
Силы обороны в ходе контрнаступательных действий за последние сутки имели успехи на двух направлениях — Бахмутском и Мелитопольском.
Об этом сообщил во время брифинга спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, в частности, на Мелитопольском направлении украинские войска имели успех в районах южнее Работино, а на Бахмутском — южнее города Бахмут.
ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, добавил спикер Генштаба.
Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Military Media Center
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