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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Люди в крови и под завалами: первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу

Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Фото: ГСЧС

Появилось видео первых минут после ракетного удара России по Кривому Рогу.

Об этом в Telegram сообщает Патрульная полиция Украины.

— Опять утром. Опять подло, так, как умеет только страна-навоз. Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия, — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть людей в крови, а также отчаянную работу патрульных, которые деблокируют пострадавших из-под завалов.

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Правоохранители напомнили, что из-за попадания ракеты РФ по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали более 70 человек. При этом один мужчина погиб.

Война в Украине, Кривой Рог, Патрульная полиция, Ракетные удары России
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