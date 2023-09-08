Люди в крови и под завалами: первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу

Появилось видео первых минут после ракетного удара России по Кривому Рогу.

Об этом в Telegram сообщает Патрульная полиция Украины.

— Опять утром. Опять подло, так, как умеет только страна-навоз. Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия, — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть людей в крови, а также отчаянную работу патрульных, которые деблокируют пострадавших из-под завалов.

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Правоохранители напомнили, что из-за попадания ракеты РФ по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали более 70 человек. При этом один мужчина погиб.

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