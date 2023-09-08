Люди в крови и под завалами: первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу
Появилось видео первых минут после ракетного удара России по Кривому Рогу.
Об этом в Telegram сообщает Патрульная полиция Украины.
— Опять утром. Опять подло, так, как умеет только страна-навоз. Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия, — говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть людей в крови, а также отчаянную работу патрульных, которые деблокируют пострадавших из-под завалов.
Правоохранители напомнили, что из-за попадания ракеты РФ по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали более 70 человек. При этом один мужчина погиб.
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