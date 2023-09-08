Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

З’явилося відео перших хвилин після ракетного удару Росії по Кривому Рогу.

Про це в Telegram повідомляє Патрульна поліція України.

– Знову вранці. Знову підло, так, як вміє тільки країна-гній. Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події, – йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити людей у крові, а також відчайдушну роботу патрульних, які деблокують постраждалих з-під завалів.

Зараз дивляться

Правоохоронці нагадали, що через влучання ракети РФ в адміністративну будівлю в центрі Кривого Рогу постраждали понад 70 осіб. Зокрема один чоловік загинув.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.