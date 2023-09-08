Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
З’явилося відео перших хвилин після ракетного удару Росії по Кривому Рогу.
Про це в Telegram повідомляє Патрульна поліція України.
– Знову вранці. Знову підло, так, як вміє тільки країна-гній. Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події, – йдеться у повідомленні.
На кадрах можна побачити людей у крові, а також відчайдушну роботу патрульних, які деблокують постраждалих з-під завалів.
Правоохоронці нагадали, що через влучання ракети РФ в адміністративну будівлю в центрі Кривого Рогу постраждали понад 70 осіб. Зокрема один чоловік загинув.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик