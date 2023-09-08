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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Фото: ДСНС

З’явилося відео перших хвилин після ракетного удару Росії по Кривому Рогу.

Про це в Telegram повідомляє Патрульна поліція України.

– Знову вранці. Знову підло, так, як вміє тільки країна-гній. Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події, – йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити людей у крові, а також відчайдушну роботу патрульних, які деблокують постраждалих з-під завалів.

Зараз дивляться

Правоохоронці нагадали, що через влучання ракети РФ в адміністративну будівлю в центрі Кривого Рогу постраждали понад 70 осіб. Зокрема один чоловік загинув.

Війна в Україні, Кривий Ріг, Патрульна поліція, Ракетні удари Росії
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