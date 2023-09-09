Возле Работино на Запорожье ВСУ отбили более 10 атак россиян — Генштаб

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступление, уничтожают живую силу и технику оккупантов. Такая же ситуация и возле Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне не оставляют попыток восстановить утраченные положения, однако им это не удается. Так, Силы обороны в районе Работино Запорожской области отбили более 10 таких попыток врага.

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На Мелитопольское направление противник перебрасывает наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск.

В районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат инициативу, проводят штурмы и метр за метром отвоевывают украинскую землю.

Также наши воины успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток оккупанты более 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, но без успеха. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для россиян лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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