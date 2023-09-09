Біля Роботиного на Запоріжжі ЗСУ відбили понад 10 атак росіян – Генштаб

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують контрнаступати, знищують живу силу та техніку окупантів. Така ж ситуація і біля Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни не полишають спроб відновити втрачені положення, проте їм це не вдається. Так, Сили оборони в районі Роботиного Запорізької області відбили понад 10 таких спроб ворога.

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На Мелітопольський напрямок противник перекидає найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ.

В районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають ініціативу, проводять штурми і метр за метром відвойовують українську землю.

Також наші воїни успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де протягом доби окупанти понад 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій, та без успіху. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для росіян лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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