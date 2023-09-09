Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны

9 сентября, 0:07

Маск без разрешения передал биографу частную переписку с министром Федоровым

Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.