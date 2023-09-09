Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны
МАГАТЭ зафиксировало более 20 взрывов вблизи ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, за последнюю неделю слышали много взрывов. Это может быть признаком усиления военной активности в регионе.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Маск без разрешения передал биографу частную переписку с министром Федоровым
Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.
— Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично, — сказал украинский министр в комментарии FT.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик