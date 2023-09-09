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Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны

563-й день війни
9 сентября, 0:18

МАГАТЭ зафиксировало более 20 взрывов вблизи ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, за последнюю неделю слышали много взрывов. Это может быть признаком усиления военной активности в регионе.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

9 сентября, 0:07

Маск без разрешения передал биографу частную переписку с министром Федоровым

Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.

— Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично, — сказал украинский министр в комментарии FT.

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
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Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (08.09.2023)
Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны
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Взрывы вблизи ЗАЭС и прибытие 10 танков Leopard в Украину: 563-й день войны
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