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ВСУ продвинулись возле Новомайорского Донецкой области — ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины заняли позиции на северо-западной окраине Новомайорского (18 км к юго-западу от Великой Новоселки) на границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

8 сентября российские военкоры утверждали, что ВСУ активизировали контрнаступательные операции и продвинулись вдоль админлинии Донецкой и Запорожской областей — на линии Новодонецкое-Новомайорское.

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Также сообщалось, что украинские войска захватили позиции на северо-западной окраине Новомайорского.

Контрнаступление — ВСУ заняли позиции возле Новомайорского Донецкой области

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При этом некоторые российские источники утверждают, что оккупанты якобы помешали подразделениям ВСУ переправиться через реку Шайтанка непосредственно к северо-востоку от линии Новодонецкое-Новомайорское.

По сообщениям, украинские войска продвинулись к северу от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута) и в Клещеевке (7 км к юго-западу от Бахмута).

Официальных сообщений от Генерального штаба ВСУ по ситуации на вышеупомянутых направлениях пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Донецкая область, контрнаступ
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