ЗСУ просунулися біля Новомайорського Донецької області – ISW
Сили оборони України зайняли позиції на північно-західній околиці Новомайорського (18 км на південний захід від Великої Новосілки) на кордоні Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
8 вересня російські військкори стверджували, що ЗСУ активізували контрнаступальні операції і просунулися вздовж межі Донецької та Запорізької областей – на лінії Новодонецьке-Новомайорське.
Також повідомлялося, що українські війська захопили позиції на північно-західній околиці Новомайорського.
При цьому деякі російські джерела стверджують, що окупанти нібито завадили підрозділам ЗСУ переправитися через річку Шайтанка безпосередньо на північний схід від лінії Новодонецьке-Новомайорське.
За повідомленнями, українські війська просунулися на північ від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута) і в Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута).
Офіційних повідомлень від Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на вищезазначених напрямках поки немає.
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