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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ просунулися біля Новомайорського Донецької області – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України зайняли позиції на північно-західній околиці Новомайорського (18 км на південний захід від Великої Новосілки) на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

8 вересня російські військкори стверджували, що ЗСУ активізували контрнаступальні операції і просунулися вздовж межі Донецької та Запорізької областей – на лінії Новодонецьке-Новомайорське.

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Також повідомлялося, що українські війська захопили позиції на північно-західній околиці Новомайорського.

Контрнаступ – ЗСУ зайняли позиції біля Новомайорського Донецької області

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При цьому деякі російські джерела стверджують, що окупанти нібито завадили підрозділам ЗСУ переправитися через річку Шайтанка безпосередньо на північний схід від лінії Новодонецьке-Новомайорське.

За повідомленнями, українські війська просунулися на північ від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута) і в Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута).

Офіційних повідомлень від Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на вищезазначених напрямках поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Донецька область, контрнаступ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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