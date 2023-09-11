Эмоционально готов к войне на истощение против России — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к длительной войне с Россией. Однако глава государства считает, что российский диктатор Владимир Путин проиграет, потому что РФ стала очень хрупкой.
— Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает, — сказал президент.
Глава государства отметил, что не хочет думать о длительной войне, а тем более говорить о таком вероятном развитии событий украинцам, многие из которых все еще мечтают о быстрой победе над российским агрессором. Однако он готовится к тому, что такое может произойти.
— Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне. И эмоционально я готов, — уверяет президент Украины.
Зеленский утверждает, что Украина готова усилить удары внутри РФ. По его мнению, тогда россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии РФ защитить от украинских дронов.
Он обратил внимание, что авторитет российского диктатора и так стал слабее из-за мятежа главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся на территории РФ в июне.
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