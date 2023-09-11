Емоційно готовий до війни на виснаження проти Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готується до тривалої війни з Росією. Однак глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін програє, бо РФ стала дуже крихкою.

– Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. Неважливо, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, його економіка програє, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що хоче думати про тривалу війну, а тим більше говорити про такий ймовірний розвиток подій українцям, багато з яких все ще мріють про швидку перемогу над російським агресором. Проте він готується до того, що таке може відбутися.

– Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни. І емоційно я готовий, – запевняє президент України.

Зеленський стверджує, що Україна готова посилити удари всередині РФ. На його думку, тоді росіяни почнуть ставити незручні запитання про неспроможність армії РФ захистити від українських дронів.

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Він звернув увагу, що авторитет російського диктатора і так став слабшим через заколот ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся на території РФ у червні.

Джерело : The Economist

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