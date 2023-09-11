Война РФ против Украины очень близка для мира: Зеленский о гибели иностранных волонтеров

Российские обстрелы постоянно подтверждают, насколько близка война РФ против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь, считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло.

Об этом заявил во время вечернего видеообращения за 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель иностранных волонтеров в Донецкой области после атаки россиян.

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— Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК. По состоянию на это время точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным, — сказал глава государства.

Президент рассказал, что еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это граждане Германии Мавик Рубен и Швеции Йохан Матиас, которым оказывают необходимую помощь.

За прошедшую неделю украинские воины имеют продвижение вперед на Таврическом, Бахмутском направлениях. А на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях ВСУ держат позиции, утверждает президент.

— Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Должны все об этом помнить.

Глава государства отметил работу украинских спасателей и военных, которые отчаянно защищают мирных жителей.

— Слава всем нашим воинам! Слава всему нашему народу! Спасибо каждому в мире, кто помогает Украине выстоять, защитить жизнь! Обязательно мы победим, — подчеркнул президент.

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