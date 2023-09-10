Сбили 26 из 33 дронов: в Воздушных силах уточнили данные по ночной атаке
Ночью 10 сентября РФ выпустила в направлении Киевской области 33 беспилотника типа Shahed-136/131.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
— В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 Shahed-136/131, — говорится в сообщении.
Указано, что вражеские дроны летели с с северного направления — из российского Курска.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что во время ночной атаки было уничтожено 25 из 32 российских БпЛА.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик