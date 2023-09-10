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Сбили 26 из 33 дронов: в Воздушных силах уточнили данные по ночной атаке

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 10 сентября РФ выпустила в направлении Киевской области 33 беспилотника типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

— В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 Shahed-136/131, — говорится в сообщении.

Указано, что вражеские дроны летели с с северного направления — из российского Курска.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что во время ночной атаки было уничтожено 25 из 32 российских БпЛА.

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Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Дрони, ВСУ
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