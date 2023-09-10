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Карта боевых действий на 10.09.2023 — ситуация на фронте

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск так и по гражданским объектам нашего государства.

Карта боевых действий в Украине на 10.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 10 сентября 2023 года

ISW

В районе ответственности ОСГВ Хортица на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, ВСУ
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