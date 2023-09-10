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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Збили 26 з 33 дронів: у Повітряних силах уточнили дані щодо нічної атаки

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 10 вересня РФ випустила у напрямку Київщини 33 безпілотники типу Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

– В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ворожі дрони летіли з з північного напрямку – з російського Курська.

Зараз дивляться

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нічної атаки було знищено 25 з 32 російських БпЛА.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, ЗСУ
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