Збили 26 з 33 дронів: у Повітряних силах уточнили дані щодо нічної атаки
Вночі 10 вересня РФ випустила у напрямку Київщини 33 безпілотники типу Shahed-136/131.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
– В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що ворожі дрони летіли з з північного напрямку – з російського Курська.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нічної атаки було знищено 25 з 32 російських БпЛА.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик