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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ кажуть про атаку безпілотників та катерів на Крим

У РФ кажуть про атаку безпілотників та катерів на Крим
Фото: Getty Images

У Міноборони РФ заявили про знищення безпілотників та катерів, які нібито хотіли атакувати окупований Крим.

Про це російське відомство повідомило в Telegram.

– Черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим, – йдеться у повідомленні.

Згодом Міноборони РФ ще повідомило про нібито знищення трьох швидкохідних військових катерів з десантними групами ЗСУ.

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– Вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя, – додали у відомстві.

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