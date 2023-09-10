У РФ кажуть про атаку безпілотників та катерів на Крим
У Міноборони РФ заявили про знищення безпілотників та катерів, які нібито хотіли атакувати окупований Крим.
Про це російське відомство повідомило в Telegram.
– Черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим, – йдеться у повідомленні.
Згодом Міноборони РФ ще повідомило про нібито знищення трьох швидкохідних військових катерів з десантними групами ЗСУ.
– Вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя, – додали у відомстві.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик