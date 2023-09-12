Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вторая линия обороны российских военных на Таврическом направлении не слабее первой, для ее уничтожения понадобится большое количество боеприпасов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он отметил, что вторая линия обороны РФ не слабее первой — она просто немного другая. Он сообщил, что оборонительные сооружения противника на второй линии обороны не такие прочные, как на первой и не так плотно заминированы и насыщены противотанковыми средствами.

Сейчас смотрят

— И для их уничтожения понадобится большое количество боеприпасов, — отметил Штупун.

По его словам, ВСУ проводят перед каждым рывком мощную подготовку, уничтожая склады боеприпасов, нарушая логистику, максимально нанося оккупантам потери в личном составе и технике.

Читайте также
Чего ожидать после того, как ВСУ прорвали первую линию обороны на Юге: ответ ISW
ЗСУ, українська армія

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Курской области РФ заявили об атаке БпЛА — что известно
дрон
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Зеленський
ПВО, артиллерия, техника: Зеленский анонсировал усиление оборонной поддержки
Володимир Зеленський
Россия 24 августа пыталась атаковать Калибрами гражданское судно в Черном море — Сунак
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (11.09.2023)
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (11.09.2023)
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (11.09.2023)
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь