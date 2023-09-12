Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Вторая линия обороны российских военных на Таврическом направлении не слабее первой, для ее уничтожения понадобится большое количество боеприпасов.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Он отметил, что вторая линия обороны РФ не слабее первой — она просто немного другая. Он сообщил, что оборонительные сооружения противника на второй линии обороны не такие прочные, как на первой и не так плотно заминированы и насыщены противотанковыми средствами.
— И для их уничтожения понадобится большое количество боеприпасов, — отметил Штупун.
По его словам, ВСУ проводят перед каждым рывком мощную подготовку, уничтожая склады боеприпасов, нарушая логистику, максимально нанося оккупантам потери в личном составе и технике.
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