Не слабша за першу: у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони військ РФ

Друга лінія оборони російських військових на Таврійському напрямку не слабша за першу, для її знищення знадобиться велика кількість боєприпасів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він зауважив, що друга лінія оборони РФ не слабкіша за першу — вона просто трохи інша. Він повідомив, що оборонні споруди противника на другій лінії оборони не настільки міцні, як на першій та не так щільно заміновані та насичі протитанковими засобами.

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– І для їхнього знищення знадобиться велика кількість боєприпасів, — зазначив Штупун.

За його словами, ЗСУ проводять перед кожним ривком потужну підготовку, знищуючи склади боєприпасів, порушуючи логістику, максимально завдаючи окупантам втрат в особовому складі та техніці.

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