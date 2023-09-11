После перехвата российского Ми-8 значительно возросло количество россиян, которые хотят сдаться в плен — ГУР

После того, как российский пилот угнал вертолет Ми-8 и перегнал его на территорию Украины, количество военных РФ, которые хотят сдаться в плен через проект Хочу жить, выросло на 70%.

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

— Есть скачок по линии Хочу жить отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции Синица с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект Хочу жить — скачок произошел примерно на 70% за день, — рассказал он.

Представитель ГУР также прокомментировал информацию из Telegram-каналов о том, что человек, который передаст Украине российский МиГ, может получить $2 млн.

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— Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет, — отметил Юсов.

Хочу жить — это украинский государственный проект, который помогает российским военным сдаться в плен ВСУ.

Недавно стало известно, что разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Украину. Вражеское судно осуществляло рейс между двумя авиабазами, перевозило детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту находились двое членов экипажа, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области.

Источник : Радио Свобода

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