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Після перехоплення російського Мі-8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатись у полон – ГУР

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНІАН

Після того, як російський пілот викрав гелікоптер Мі-8 та перегнав його на територію України, кількість військових РФ, які хочуть здатися в полон через проєкт Хочу жить, зросла на 70%.

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в етері Радіо Свобода.

– Є стрибок по лінії Хочу жить окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції Синиця з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт Хочу жить – стрибок відбувся приблизно на 70% за день, – розповів він.

Представник ГУР також прокоментував інформацію з Telegram-каналів про те, що людина, яка передасть Україні російський МіГ, може отримати $2 млн.

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– Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде, – зазначив Юсов.

Хочу жить – це український державний проєкт, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ.

Нещодавно стало відомо, що розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Вороже судно здійснювало рейс між двома авіабазами, перевозило деталі до винищувачів Су-27 та Су-30 СМ.

Разом з пілотом на борту перебували двоє членів екіпажу, а сам Мі-8 приземлився у Харківській області.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, полон, Розвідка
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