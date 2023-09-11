Після перехоплення російського Мі-8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатись у полон – ГУР
Після того, як російський пілот викрав гелікоптер Мі-8 та перегнав його на територію України, кількість військових РФ, які хочуть здатися в полон через проєкт Хочу жить, зросла на 70%.
Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в етері Радіо Свобода.
– Є стрибок по лінії Хочу жить окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції Синиця з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт Хочу жить – стрибок відбувся приблизно на 70% за день, – розповів він.
Представник ГУР також прокоментував інформацію з Telegram-каналів про те, що людина, яка передасть Україні російський МіГ, може отримати $2 млн.
– Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде, – зазначив Юсов.
Хочу жить – це український державний проєкт, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ.
Нещодавно стало відомо, що розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Вороже судно здійснювало рейс між двома авіабазами, перевозило деталі до винищувачів Су-27 та Су-30 СМ.
Разом з пілотом на борту перебували двоє членів екіпажу, а сам Мі-8 приземлився у Харківській області.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик