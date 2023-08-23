Буданов рассказал, как удалось выманить российского пилота Ми-8 вместе с вертолетом

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили специальную операцию с российским вертолетом Ми-8. Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как удалось это сделать.

По его словам, разведка смогла найти правильный подход к человеку и создать условия, чтобы вывезти незаметно всю его семью с территории России.

— В конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы живыми, но имеем что имеем, — сказал Буданов в комментарии корреспондентке проекта Радио Свобода Крым.Реалии Анжелике Руденко.

Руководитель ГУР утверждает, что сейчас вертолет находится в Киеве, а увидеть его и пообщаться с пилотом можно будет после обнародования “официальной киноленты”.

Буданов отметил, что у пилота есть два варианта дальнейших действий, однако он склоняется к тому, чтобы остаться в Украине.

Однако глава разведки не рассказал, какой может быть мотивация российского пилота. Буданов считает эту операцию одной из лучших, проведенных ГУР, за всю историю Украины.

Недавно стало известно, что разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Украину. Вражеское судно совершало рейс между двумя авиабазами, перевозило детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту находились двое членов экипажа, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области.

Источник : Радио Свобода

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