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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ПВО, артиллерия, техника: Зеленский анонсировал усиление оборонной поддержки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

— Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве… Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут, — сообщил глава государства.

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Напомним, что в понедельник, 11 сентября, Зеленский провел в Киеве встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Ключевыми темами стали усиление ПВО и вступление Украины в Евросоюз.

Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский
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