ПВО, артиллерия, техника: Зеленский анонсировал усиление оборонной поддержки
В Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.
— Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве… Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут, — сообщил глава государства.
Напомним, что в понедельник, 11 сентября, Зеленский провел в Киеве встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Ключевыми темами стали усиление ПВО и вступление Украины в Евросоюз.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик