ПВО, артиллерия, техника: Зеленский анонсировал усиление оборонной поддержки

В Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

— Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве… Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут, — сообщил глава государства.