Защита энергетики, ПВО и вступление в ЕС: Зеленский встретился с главой МИД Германии

В понедельник, 11 сентября, президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Ключевыми темами стали усиление ПВО и вступление Украины в Евросоюз.

О деталях сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский отметил необходимость укрепить украинскую энергосистему накануне зимы, поскольку РФ может готовить очередной террор.

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– Во время встречи… обсудили наше оборонное взаимодействие, защиту гражданской жизни в Украине, в частности, нашей энергетики, которая остается мишенью для российского террора, — подчеркнул он.

Зеленский подробно рассказал Бербок о неотложных нуждах Сил обороны Украины на фронте. Он напомнил о важности усиления артиллерии благодаря системам калибра 155 мм и дальнобойным ракетам.

Отдельное внимание было уделено укреплению противовоздушной обороны, в частности, для защиты Юга, украинских портов и зернового коридора.

Кроме того, обсуждалась евроинтеграция Украины и прогресс по выполнению рекомендаций Европейской комиссии. Речь идет о семи рекомендациях, которые Киев должен реализовать для запуска переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский обсудил с Бербок подготовку к следующей международной Конференции по восстановлению Украины, которая планируется в Берлине летом 2024 года.

– Важно обеспечить максимально конкретные практические результаты конференции, – заявил президент.

Как известно, Анналена Бербок также встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Поднимался вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus. Кулеба заверил, что процесс принятия этого решения в Германии продвигается вперед.

Источник : Офис президента

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