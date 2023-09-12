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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ППО, артилерія, техніка: Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

– Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть, – повідомив голова держави.

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Нагадаємо, що у понеділок, 11 вересня, Зеленський провів у Києві зустріч із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Ключовими темами стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський
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