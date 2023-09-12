ППО, артилерія, техніка: Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки
В Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
– Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть, – повідомив голова держави.
Нагадаємо, що у понеділок, 11 вересня, Зеленський провів у Києві зустріч із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Ключовими темами стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик