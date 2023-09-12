Вопрос безопасности: в ВМС о важности возвращения “вышек Бойко”

После возвращения “вышек Бойко” под контроль Украины Россия потеряла возможность использовать их для отслеживания военной ситуации в Черном море.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что освобождение этих платформ важно не только для Украины в целом, но и для укрепления охраны побережья в Одесской области. Этому способствует тот факт, что ГУР демонтировало российское оборудование, с помощью которого оккупанты наблюдали за ситуацией в Черном море.

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— Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности, — говорит Плетенчук.

Кроме того, он добавил, что удачному проведению операции поспособствовали береговые ракетно-артиллерийские силы ВМС, которые сделали невозможным появление вражеских кораблей у вышек.

Однако полный контроль над Черным морем можно будет установить только при условии господства в воздухе.

— Возвращение полного контроля над этой акваторией, мы говорим о 25 тыс. кв. км, произойдет тогда, когда мы сможем полноценно господствовать в воздухе. Надеемся, что эту проблему нам поможет решить наличие новых образцов вооружения, вроде F-16, которые смогут обеспечить безопасность в воздухе над всей акваторией, — сказал Плетенчук.

Напомним, что в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль “вышки Бойко”.

Фото: ГУР

Источник : Суспільне

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