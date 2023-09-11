Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”

В ходе спецоперации, организованной ГУР Минобороны, Украина вернула под контроль “вышки Бойко”, которые были оккупированы РФ еще в 2015 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО.

Так называемые вышки Бойко – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море, недалеко от берегов временно оккупированного Крыма.

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Россия захватила их еще в 2015 году. После полномасштабного вторжения в Украину агрессор использовал платформы в военных целях: например, для размещения РЛС (радиолокационных станций) и в качестве вертолетных площадок.

Подразделения ГУР Минобороны провели уникальную спецоперацию, во время которой удалось вернуть под контроль “вышки Бойко”: буровые платформы Петр Годованец и Украина, а также самоподъемную буровую установку Таврида и СПБУ Сиваш.

– Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, — подчеркнули в ГУР.

Помимо возвращения платформ под контроль Украины, подразделения ГУР также захватили ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также радиолокационную станцию Неву, способную отслеживать движение судов в Черном море.

Буровые платформы между Одессой и Крымом получили название “вышки Бойко” из-за их скандальной закупки по завышенной цене в 2011 году, когда Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко. Оператором платформ выступала компания Черноморнефтегаз.

Еще в конце августа в британской разведке сообщали, что Украина ведет бои с РФ вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой (“вышек Бойко”).

Источник : ГУР

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