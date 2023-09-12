Питання безпеки: у ВМС про важливість повернення “вишок Бойка”

Після повернення “вишок Бойка” під контроль України Росія втратила можливість використовувати їх для відстеження військової ситуації у Чорному морі.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що звільнення цих платформ важливе не лише для України загалом, а і для укріплення охорони узбережжя в Одеській області. Цьому сприяє той факт, що ГУР демонтувало російське обладнання, за допомогою якого окупанти спостерігали за ситуацією у Чорному морі.

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– Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання, — говорить Плетенчук.

Крім того, він додав, що вдалому проведенню операції посприяли берегові ракетно-артилерійські сили ВМС, які унеможливили появу ворожих кораблів біля вишок.

Проте цілковитий контроль над Чорним морем можна буде встановити лише за умови панування у повітрі.

– Повернення повного контролю над цією акваторією, ми кажемо про 25 тис. кв. км, відбудеться тоді, коли ми зможемо повноцінно панувати у повітрі. Сподіваємось, що цю проблему нам допоможе вирішити наявність нових зразків озброєння, на кшталт F-16, які зможуть забезпечити безпеку у повітрі над всією акваторією, – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що 11 вересня у ГУР розповіли, що Україна повернула під контроль “вишки Бойка”.

Фото: ГУР

Джерело : Суспільне

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