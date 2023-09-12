Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Какие вещи запрещено перевозить через границу: полный список
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции

Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции

Женщине, которая во время смертельной стрельбы в Днепре 29 августа оказывала сопротивление полицейским, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Указано, что 23-летняя фигурантка получила подозрение по ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

Сейчас смотрят

Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В полиции добавили, что по результатам возможна дополнительная квалификация.

Стрельба в Днепре 29 августа

Во вторник, 29 августа, в Днепре произошел конфликт между патрульным и пассажирами авто, в результате чего патрульный смертельно ранил мужчину.

По данным ГБР, предварительно было установлено, что полиция остановила посреди Днепра авто , водитель которого игнорировал правила дорожного движения. С камер видеонаблюдения также можно увидеть, что сначала за рулем сидел мужчина, когда уже после остановки автомобиля там сидела женщина.

После остановки авто и законных требований полицейских мужчина начал агрессивно вести себя, в результате чего правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Днепр, Стрельба в Днепре
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Смертельная стрельба в Днепре: суд отправил патрульного под домашний арест
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Защищал свою жизнь и коллеги: подозреваемый в убийстве патрульный не признает вины
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Посягательство на жизнь патрульных: в Днепре открыли еще одно производство
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Инцидент в Днепре с участием полицейских: в ГБР объяснили, был ли погибший пьян
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре выявлен алкоголь
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (11.09.2023)
Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь