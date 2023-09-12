Участнице стрельбы в Днепре сообщили о подозрении за сопротивление полиции

Женщине, которая во время смертельной стрельбы в Днепре 29 августа оказывала сопротивление полицейским, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Указано, что 23-летняя фигурантка получила подозрение по ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

Сейчас смотрят

Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В полиции добавили, что по результатам возможна дополнительная квалификация.

Стрельба в Днепре 29 августа

Во вторник, 29 августа, в Днепре произошел конфликт между патрульным и пассажирами авто, в результате чего патрульный смертельно ранил мужчину.

По данным ГБР, предварительно было установлено, что полиция остановила посреди Днепра авто , водитель которого игнорировал правила дорожного движения. С камер видеонаблюдения также можно увидеть, что сначала за рулем сидел мужчина, когда уже после остановки автомобиля там сидела женщина.

После остановки авто и законных требований полицейских мужчина начал агрессивно вести себя, в результате чего правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.