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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Учасниці стрілянини у Дніпрі повідомили про підозру за опір поліції

Учасниці стрілянини у Дніпрі повідомили про підозру за опір поліції

Жінці, яка під час смертельної стрілянини у Дніпрі 29 серпня чинила опір поліцейським, повідомили про підозру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Зазначено, що 23-річна фігурантка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 КК (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

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В рамках досудового розслідування ще тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення.

У поліції додали, що за результатами можлива додаткова кваліфікація.

Стрілянина у Дніпрі 29 серпня

У вівторок, 29 серпня, в Дніпрі стався конфлікт між патрульним та пасажирами авто, внаслідок чого патрульний смертельно поранив чоловіка.

За даними ДБР, попередньо було встановлено, що поліція зупинила посеред Дніпра авто , водій якого ігнорував правила дорожнього руху. З камер відеоспостереження також можна побачити, що спочатку за кермом сидів чоловік, коли вже після зупинки автомобіля там сиділа жінка.

Після зупинки авто та законних вимог поліцейських чоловік почав агресивно поводитись, внаслідок чого правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпро, Стрілянина у Дніпрі
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