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Илья Нежигай, редактор ленты

Стрельба в Днепре: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных

Стрельба в Днепре: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных

Патрульная полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые вступили в схватку с пассажирами автомобиля Jaguar в Днепре, в результате чего из табельного оружия правоохранителей был застрелен мужчина, ехавший в авто.

На видео со служебных камер можно увидеть, что правоохранители остановили авто из-за нарушения правил дорожного движения. Более того, за рулем автомобиля, судя по видео, сначала сидел именно мужчина, а не женщина, как выяснилось после остановки автомобиля.

Камеры фиксировали, что разговор со стороны сотрудников полиции начался в спокойном тоне.

Уже позже, когда из автомобиля вышел мужчина, он начал хамить патрульным, выражался нецензурной бранью и препятствовал их профессиональной деятельности.

— Уважение — субъективная позиция одного человека относительно другого, признание достоинства личности, чувство уважения к кому-либо. Уважение является одним из важнейших требований нравственности, что подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности. Взаимное уважение это очень важно для сосуществования с другими людьми (родители, братья и сестры, партнер), и мы должны честно практиковать это всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе.

Уважение — это ценность, которую изучают дома, во время родительства и на протяжении всего учебного этапа. Характеристиками уважения являются внимательность, благодарность, признание, честность и вежливость по отношению к другому человеку. Взаимное уважение является фундаментальной ценностью в современном обществе, особенно в обществе, основанном на таких существенных ценностях, как демократия и свобода: оно предполагает уважение разнообразия идей, мнений, идеологий, верований и т. д. — говорится в сообщении, как аннотации к видео.

Этому предшествовала публикация видео со стороны проекта Схемы издания Радио Свобода, где можно увидеть расширенные 8 минут видео с нагрудных камер, вместо 3 минут, обнародованных полицией. На них тоже можно увидеть практически весь инцидент с момента остановки автомобиля, а также дальнейшее развитие конфликта с применением оружия со стороны полиции.

Государственное бюро расследований ранее начало досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками патрульной полиции в Днепре.

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ФотоДніпропетровська обласна прокуратура

Источник: Патрульная полиция, Радио Свобода
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