Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме

По состоянию на 12 вересня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию, — сообщил он.

По его словам, на сегодня в Украине такая ситуация:

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