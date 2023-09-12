Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме
По состоянию на 12 вересня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию, — сообщил он.
По его словам, на сегодня в Украине такая ситуация:
- АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт;
- ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности;
- ТЭЦ. Почти 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя;
- ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.
По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик