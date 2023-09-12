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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме

Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме
Фото: Depositphotos

По состоянию на 12 вересня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию, — сообщил он.

По его словам, на сегодня в Украине такая ситуация:

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  • АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт;
  • ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности;
  • ТЭЦ. Почти 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя;
  • ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.

По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.

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Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме

АЕС, Денис Шмыгаль, Энергетика, Отопительный сезон, ТЕС
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