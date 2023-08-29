Будет ли повтор террора энергосистемы и при каких условиях возможна жизнь без отключений

Грядущий отопительный сезон вряд ли будет легче для Украины, чем предыдущий. Что известно о подготовке к новому отопительному сезону и возможно ли повторение террора со стороны РФ — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Сколько объектов энергетики получили повреждения

Согласно данным Укрэнерго, Россия с октября по март 2022 года выпустила по объектам энергетической инфраструктуры Украины более тысячи ракет и дронов. Из них 271 раз РФ достигла цели.

— Как следствие, в Украине нет ни одной крупной тепловой или гидроэлектростанции или крупной теплоэлектроцентрали, которая не была бы повреждена или уничтожена врагом. Очень много магистральных подстанций, критически важных узловых, которые повреждены. И повреждены неоднократно — туда могло быть 3, 5, 10 прилетов, и даже было 20 в один объект, — рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Украина закончила осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Всего за время атак отминусовано 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.

Какое состояние энергетики сейчас

Несмотря на такую сложную ситуацию, до 1 октября 2023 года Украина планирует полностью завершить подготовку к отопительному сезону.

— По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. К 1 октября ожидаем 100% готовность, — сказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что было отремонтировано 70% теплоэлектроцентралей, еще 30% сейчас в ремонте.

— Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности. А это мощность на почти 1,8 ГВт, — сказал он.

В свою очередь в Укрэнерго сообщили, что 70-80% сетей уже восстановлены.

— И мы выполним 100% от плана. Это не будет означать полного восстановления сетей, как до вторжения. Это будет означать, что это даст возможность проходить зиму без узких мест по подстанциям, — отметил Кудрицкий.

Будет ли повтор ракетного террора энергосистемы

Россия не откажется от ракетного террора этой осенью, однако вряд ли он будет таким массированным, как в прошлом году, считает заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а взамен только истощат свои запасы, как в прошлом году, — заявил он.

Сейчас у РФ осталось до 585 ракет, еще около 118 страна-агрессор способна производить ежемесячно, заявили в ГУР. В то же время количество баллистических и крылатых ракет Искандер составляет около 270 единиц, Калибров осталось ориентировочно 140.

Военный обозреватель Олег Стариков эксклюзивно Фактам ICTV высказал мнение, что повторение террора со стороны РФ зависит от ситуации на линии фронта, а также от позиции Глобального Юга (стран Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна).

— Вероятность (повтора энергетического террора РФ, — Ред.) есть. Нельзя сказать, что она 100% или что повтора вообще не будет. Это будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения и давления стран Глобального Юга на РФ о том, чтобы заканчивать войну. Путин прислушивается к ним, — сказал он.

Военный обозреватель отметил, что хотя в Украине значительно вырос уровень защиты неба, украинская ПВО вряд ли справится с налетом в 100-200 дронов одновременно.

— Если будет не 10-20 ракет, а рой дронов, 100-200, вся система рухнет. Но, глядя на геополитическую ситуацию сейчас, удар по энергетический инфраструктуре возможен, но маловероятен, — добавил он.

Выдержит ли энергосистема террор во второй раз

Аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что полного коллапса энергосистемы не будет, но жизнь в условиях плановых отключений вполне вероятна.

— Мне кажется, что угрозы, когда украинцам неделями придется сидеть без света, нет. Но это при условии отсутствия каких-то экстраординарных военных сценариев. Если оценивать состояние энергосистемы, какая интенсивность обстрелов была в прошлом году и их точность, и исходя из того, что усилились средства ПВО, которые эффективнее отражают эти атаки, то ожидать какого-то катастрофического сценария не стоит, — рассказал Фактам ICTV эксперт.

По его мнению, не стоит переживать, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году. Но здесь многое зависит от интенсивности обстрелов и насколько холодной будет зима.

— Но в целом я настроен оптимистично, что мы сможем жить в режиме почасовых отключений. Что, возможно, локально в каких-то регионах будут более существенные проблемы, но в целом в среднем по стране какой-то ситуации со сценарием апокалиптическим не будет. Хотя готовыми нужно быть ко всему, — добавил Прокип.

Будут ли отключения, если атак не будет

Если атак со стороны России не будет, то в условиях теплой зимы и бесперебойного импорта угля Украина сможет пройти зиму без отключений.

— Но я достаточно скептичен, что этих атак не будет. Думаю, что они будут, они будут пробовать достичь того, что не смогли в прошлом году и, к сожалению, скорее всего, частично эти атаки будут и в том числе результативными, потому что мы до сих пор видим попадания, — говорит Андриан Прокип.

Придется ли Украине импортировать электроэнергию

Прокип отмечает, что даже без атак РФ существует достаточно факторов, которые влияют на потребность Украины в импорте электроэнергии.

— Это будет зависеть от погодных условий, от спроса соответствующего, от режима потребления электроэнергии. Импорт — это нормальная рыночная ситуация, и в условиях тех, что мы находимся, в режиме дефицита мощностей — импорт может быть. Импорт, экспорт они определяют в том числе и сравнением ценовой конъюнктуры, выгодно нам, невыгодно. Теоретически может быть ситуация, когда цена падает, допустим, в Словакии, стоит достаточно ниже, чем в Украине. Естественно, что трейдеры будут покупать эту энергию, будут ею торговать. Скорее всего, этот импорт будет, — говорит аналитик Украинского института будущего.

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