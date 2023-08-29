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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Будет ли повтор террора энергосистемы и при каких условиях возможна жизнь без отключений

Будет ли повтор террора энергосистемы и при каких условиях возможна жизнь без отключений
Фото: Unsplash

Грядущий отопительный сезон вряд ли будет легче для Украины, чем предыдущий. Что известно о подготовке к новому отопительному сезону и возможно ли повторение террора со стороны РФ — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Сколько объектов энергетики получили повреждения

Согласно данным Укрэнерго, Россия с октября по март 2022 года выпустила по объектам энергетической инфраструктуры Украины более тысячи ракет и дронов. Из них 271 раз РФ достигла цели.

— Как следствие, в Украине нет ни одной крупной тепловой или гидроэлектростанции или крупной теплоэлектроцентрали, которая не была бы повреждена или уничтожена врагом. Очень много магистральных подстанций, критически важных узловых, которые повреждены. И повреждены неоднократно — туда могло быть 3, 5, 10 прилетов, и даже было 20 в один объект, — рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Украина закончила осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Всего за время атак отминусовано 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.

Какое состояние энергетики сейчас

Несмотря на такую сложную ситуацию, до 1 октября 2023 года Украина планирует полностью завершить подготовку к отопительному сезону.

— По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. К 1 октября ожидаем 100% готовность, — сказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что было отремонтировано 70% теплоэлектроцентралей, еще 30% сейчас в ремонте.

— Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности. А это мощность на почти 1,8 ГВт, — сказал он.

В свою очередь в Укрэнерго сообщили, что 70-80% сетей уже восстановлены.

— И мы выполним 100% от плана. Это не будет означать полного восстановления сетей, как до вторжения. Это будет означать, что это даст возможность проходить зиму без узких мест по подстанциям, — отметил Кудрицкий.

Будет ли повтор ракетного террора энергосистемы

Россия не откажется от ракетного террора этой осенью, однако вряд ли он будет таким массированным, как в прошлом году, считает заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а взамен только истощат свои запасы, как в прошлом году, — заявил он.

Сейчас у РФ осталось до 585 ракет, еще около 118 страна-агрессор способна производить ежемесячно, заявили в ГУР. В то же время количество баллистических и крылатых ракет Искандер составляет около 270 единиц, Калибров осталось ориентировочно 140.

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Будет ли повтор террора энергосистемы и при каких условиях возможна жизнь без отключений

Военный обозреватель Олег Стариков эксклюзивно Фактам ICTV высказал мнение, что повторение террора со стороны РФ зависит от ситуации на линии фронта, а также от позиции Глобального Юга (стран Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна).

— Вероятность (повтора энергетического террора РФ, — Ред.) есть. Нельзя сказать, что она 100% или что повтора вообще не будет. Это будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения и давления стран Глобального Юга на РФ о том, чтобы заканчивать войну. Путин прислушивается к ним, — сказал он.

Военный обозреватель отметил, что хотя в Украине значительно вырос уровень защиты неба, украинская ПВО вряд ли справится с налетом в 100-200 дронов одновременно.

— Если будет не 10-20 ракет, а рой дронов, 100-200, вся система рухнет. Но, глядя на геополитическую ситуацию сейчас, удар по энергетический инфраструктуре возможен, но маловероятен, — добавил он.

Выдержит ли энергосистема террор во второй раз

Аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что полного коллапса энергосистемы не будет, но жизнь в условиях плановых отключений вполне вероятна.

— Мне кажется, что угрозы, когда украинцам неделями придется сидеть без света, нет. Но это при условии отсутствия каких-то экстраординарных военных сценариев. Если оценивать состояние энергосистемы, какая интенсивность обстрелов была в прошлом году и их точность, и исходя из того, что усилились средства ПВО, которые эффективнее отражают эти атаки, то ожидать какого-то катастрофического сценария не стоит, — рассказал Фактам ICTV эксперт.

По его мнению, не стоит переживать, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году. Но здесь многое зависит от интенсивности обстрелов и насколько холодной будет зима.

— Но в целом я настроен оптимистично, что мы сможем жить в режиме почасовых отключений. Что, возможно, локально в каких-то регионах будут более существенные проблемы, но в целом в среднем по стране какой-то ситуации со сценарием апокалиптическим не будет. Хотя готовыми нужно быть ко всему, — добавил Прокип.

Будут ли отключения, если атак не будет

Если атак со стороны России не будет, то в условиях теплой зимы и бесперебойного импорта угля Украина сможет пройти зиму без отключений.

— Но я достаточно скептичен, что этих атак не будет. Думаю, что они будут, они будут пробовать достичь того, что не смогли в прошлом году и, к сожалению, скорее всего, частично эти атаки будут и в том числе результативными, потому что мы до сих пор видим попадания, — говорит Андриан Прокип.

Придется ли Украине импортировать электроэнергию

Прокип отмечает, что даже без атак РФ существует достаточно факторов, которые влияют на потребность Украины в импорте электроэнергии.

— Это будет зависеть от погодных условий, от спроса соответствующего, от режима потребления электроэнергии. Импорт — это нормальная рыночная ситуация, и в условиях тех, что мы находимся, в режиме дефицита мощностей — импорт может быть. Импорт, экспорт они определяют в том числе и сравнением ценовой конъюнктуры, выгодно нам, невыгодно.

Теоретически может быть ситуация, когда цена падает, допустим, в Словакии, стоит достаточно ниже, чем в Украине. Естественно, что трейдеры будут покупать эту энергию, будут ею торговать. Скорее всего, этот импорт будет, — говорит аналитик Украинского института будущего.

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Будет ли повтор террора энергосистемы и при каких условиях возможна жизнь без отключений

Отключение электроэнергии, відключення світла, Володимир Кудрицький, Денис Шмыгаль, Энергетика, зима, Отопительный сезон
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