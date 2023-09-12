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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вийшли на фінальну стадію: Шмигаль про підготовку енергосистеми до зими

Вийшли на фінальну стадію: Шмигаль про підготовку енергосистеми до зими
Фото: Depositphotos

Станом на 12 вересня підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Трохи більше місяця залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію, – повідомив він.

За його словами, ремонтні роботи проведено в усіх сферах енергетики.

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Шмигаль зауважив, що на сьогодні в Україні така ситуація:

  • АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт;
  • ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності;
  • ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно;
  • ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.

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АЕС, Денис Шмигаль, Енергетика, Опалювальний сезон, ТЕС
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