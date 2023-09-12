Вийшли на фінальну стадію: Шмигаль про підготовку енергосистеми до зими
Станом на 12 вересня підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Трохи більше місяця залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію, – повідомив він.
За його словами, ремонтні роботи проведено в усіх сферах енергетики.
Шмигаль зауважив, що на сьогодні в Україні така ситуація:
- АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт;
- ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності;
- ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно;
- ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.
За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик