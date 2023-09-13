Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Срочно
Четыре человека в Киевской области пострадали в результате ночной российской атаки БпЛА
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Сергея Тищика.

— Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению, — говорится в соответствующем указе главы государства.

Тищик занимал должность государственного уполномоченного АМКУ с октября 2019 года.

До этого он также был директором ООО Украинский газовый клуб и руководителем дочернего предприятия Укравтогаз НАК Нафтогаз.

Сейчас смотрят

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада отправила в отставку главу АМКУ Ольгу Пищанскую. После этого Рада назначила Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ, Владимир Зеленский, звільнення
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С Зеленским, Лавровым и Эрдоганом: генсек ООН планирует обсудить в Нью-Йорке восстановление зерновой сделки
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Враг почувствует результаты: Зеленский провел военный кабинет
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
В канцелярии Дуды анонсировали встречу с Зеленским
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Зеленский встретится с премьером Израиля во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь