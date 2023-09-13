Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
Президент Украины Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Сергея Тищика.
— Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению, — говорится в соответствующем указе главы государства.
Тищик занимал должность государственного уполномоченного АМКУ с октября 2019 года.
До этого он также был директором ООО Украинский газовый клуб и руководителем дочернего предприятия Укравтогаз НАК Нафтогаз.
Напомним, что 5 сентября Верховная Рада отправила в отставку главу АМКУ Ольгу Пищанскую. После этого Рада назначила Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
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