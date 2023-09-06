Новым главой АМКУ стал Павел Кириленко
Верховная Рада назначила Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.
Ранее АМКУ возглавляла Ольга Пищанская, 5 сентября в Верховную Раду поступило заявление о ее увольнении с должности.
Кроме того, 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА.
Фото: Павел Кириленко
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова