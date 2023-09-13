Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Тищика
Президент України Володимир Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Сергія Тищика.
– Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою, – йдеться у відповідному указі глави держави.
Тищик обіймав посаду державного уповноваженого АМКУ з жовтня 2019 року.
До цього він також був директором ТОВ Український газовий клуб та керівником дочірнього підприємства Укравтогаз НАК Нафтогаз.
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада відправила у відставку голову АМКУ Ольгу Піщанську. Після чого Рада призначила Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.
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