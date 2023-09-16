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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Подоляк розповів, чи є напруження у відносинах між Україною та Польщею

Михайло Подоляк

Польща є важливим стратегічним партнером України, між державами немає жодного напруження.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи майбутню зустріч Володимира Зеленського зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

– Через Польщу ми отримуємо все. Крім того, що ми маємо зброю, допомогу різного типу тощо, Польща є вкрай активною дипломатичною, інформаційною, проукраїнськи налаштованою. Тобто вони все для нас роблять. Ні сьогодні, ні вчора – немає ніякого напруження. І не буде до кінця війни ніякого напруження, – наголосив Подоляк.

Радник ОП зазначив, що будь-які країни мають свої національні економічні інтереси, тому що мають задовольняти соціальні, фінансові потреби, бізнес-потреби свого населення. Польща так само.

Зараз дивляться

– Все, що стосується, наприклад, зерна чи інших продуктів сільськогосподарської галузі, має проговорюватись і на рівні Кабінетів міністрів, враховуючи, що у Польщі є лобі певні. Але всі ці лобі політично-ідеологічно підтримують Україну й готові все робити, щоб ми виграли цю війну, надавати нам будь-яку допомогу, – сказав він.

Подоляк вважає, що між Дудою і Зеленським близькі та дружні стосунки.

– Все можна буде спокійно відпрацювати, проговорити, акценти правильно розставити. Але не забуваємо, що у Польщі йдуть зараз виборчі перегони – це політичні елементи. Також не забуваємо, що Польща – це партнер України, який буде з нами до кінця війни у максимально щирих відносинах, – резюмував Подоляк.

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Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Михайло Подоляк, Польща
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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