В канцелярии Дуды анонсировали встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут встретиться в ближайшее время.

Об этом сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в эфире RMF FM.

— Я не хочу забегать вперед, потому что я имею свои данные, но различные соображения безопасности также вступают в игру. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России, — сказал он.

Шрот также отметил, что президент Дуда поддерживает позицию польского правительства относительно одностороннего продления эмбарго на импорт украинской агропродукции.

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— Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно, — добавил он.

Глава канцелярии также отметил, что это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна решила не возобновлять импорт украинского зерна.

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