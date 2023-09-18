ВСУ за сутки ликвидировали 620 оккупантов и более сотни единиц вооружения РФ – Генштаб
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 620 российских оккупантов и сожгли 108 единиц вражеского вооружения.
Таким образом на 18 сентября потери личного состава армии РФ достигли уже почти 273 тыс.
Кроме того, накануне украинские защитники ликвидировали три вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, два средства противовоздушной обороны, 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц специальной техники.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины приземлили 27 беспилотников оперативно-тактического уровня и семь крылатых ракет.
Потери РФ на 18 сентября 2023
- личного состава – около 272 940 (+620);
- танков ‒ 4 623 (+3);
- боевых бронированных машин – 8 834 (+6);
- артиллерийских систем – 6 027 (+24);
- реактивных систем залпового огня – 776;
- средств противовоздушной обороны ‒ 525 (+2);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 769 (+27);
- крылатых ракет ‒ 1 462 (+7);
- кораблей (катеров) ‒ 20;
- подлодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 571 (+34);
- специальной техники – 901 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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