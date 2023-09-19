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Украина выполнила план по накоплению природного газа в хранилищах — Минэнерго

Газ-труби
Фото: УНИАН

По состоянию на 19 сентября 2023 года в подземные хранилища газа уже закачано 14,7 млрд кубометров голубого топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

— По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров. Итак, план Кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно, — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что “накопление газа в хранилищах с опережением графика — это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны”.

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Ранее сообщалось, что иностранные трейдеры хранят в украинских подземных хранилищах газа более 1,8 млрд кубометров голубого топлива.

Минэнерго рассчитывает на увеличение этого объема до 3 млрд кубометров.

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Источник: Минэнергетики
Газ, Герман Галущенко, Отопительный сезон
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