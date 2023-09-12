Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений этой зимой — Шмыгаль

Цена на газ, на тепло, на горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Важно, что правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, на тепло, на горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от Нафтогаза объемы голубого топлива по фиксированной цене — 7,4 грн за куб. м, — сказал премьер.

Шмыгаль объяснил, что это та льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.

Сейчас смотрят

— Сейчас продолжается заключение договоров между Нафтогазом и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны, — добавил он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.