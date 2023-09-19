Україна виконала план із накопичення природного газу у сховищах – Міненерго

Станом на 19 вересня 2023 року у підземні сховища газу вже закачано 14,7 млрд кубометрів блакитного палива.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

– Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів. Отже, план Кабінету міністрів України з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково, – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що “накопичення газу у сховищах із випередженням графіка – це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни”.

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Раніше повідомлялося, що іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах газу понад 1,8 млрд кубометрів блакитного палива.

Міненерго розраховує на збільшення цього обсягу до 3 млрд кубометрів.

Джерело : Міненергетики

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