Для продолжения деоккупации: Зеленский в Пентагоне отметил необходимость своевременных поставок оружия

Президент Владимир Зеленский после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином заявил о дальнейшем ускорении развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом 21 сентября глава государства заявил в своих соцсетях.

В Офисе президента указывают, что основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии.

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— Эта поддержка — решающая. Соединенные Штаты — наш ключевой союзник и партнер, который помогает нам победить в войне, — отметил Владимир Зеленский.

Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения, кроме того, президент подчеркнул важность усиления украинской ПВО.

Президент Украины в разговоре с главой Пентагона отметил необходимость своевременной поставки необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнеров для продолжения деоккупации украинских территорий.

В частности, он поблагодарил американскую сторону за лидерство в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая объединила более 50 государств.

— Рассмотрели вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создание хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца. Украина заинтересована во взаимодействии с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции, — сообщил Владимир Зеленский.

Президент также пригласил американскую сторону к участию в международном Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве этой осенью.

На фото и видео со встречи можно увидеть, что кроме встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, Зеленский встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, который в ближайшее время уйдет в отставку.

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