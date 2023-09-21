Обсудили альтернативные пути поставок зерна: Зеленский встретился с лидерами ЕС, Болгарии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль по сохранению принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

— Мы создали совместную координационную платформу, которая позволяет нам поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции. Проинформировал собеседников о дальнейших действиях Украины и координации совместных шагов, — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства сообщил, что Украина, ЕС, Болгария и Румыния обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки.

Он подчеркнул, что Украина — будущий член ЕС, поэтому нужна совместная работа над постоянной либерализацией торговли и недопущением каких-либо односторонних ограничений.

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— Вместе с Румынией и Болгарией мы ищем способы увеличения транзита Путями солидарности. Именно через территорию Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит Путями солидарности Евросоюза. Украина и ЕС высоко ценят усилия Болгарии. Я также благодарен Румынии за укрепление единства Европейского Союза и соблюдение принципов единого рынка и свободной торговли, — сказал Зеленский.

Источник : Офис президента

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